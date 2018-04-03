Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası kritik S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Güncellenme 03 Nisan 2018 21:46

Resmi temaslar için iki günlüğüne Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sona erdi.

Putin’den açıklama

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretten bahsederek konuşmasına başlayan Putin, kurumlar arası anlaşmalar imzaladıklarını, yeni anlaşmaların hazırlanması konusunda talimatlar verdiklerini, siyasi diyalogun son derece yoğun olduğunu, sadece geçen sene 8 görüşme yaptıklarını, 2017 yılında Türk-Rus ticaret hacminin arttığını, ticaret hacminin 22.1 milyara doları aştığını, gelecekte yeni ticaret platformları kurmayı planladığını, karma ekonomi komisyonuna da son derece büyük bir rol düştüğünü, nükleer enerjide işbirliğinin farklı bir düzeye taşındığını, bugün ilk nükleer güç santralinin kurulduğunu, ortak hedefin 2023’te ilk reaktörün devreye girmesi olduğunu, S-400’lerin teslimatını da görüştüklerini, Türkiye’ye teslimat sürelerinin azaltılmaya karar verildiğini, Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin sonuçlarını ele alarak Suriye’deki durumu konuştuklarını, gerilimi azaltma bölgelerindeki durumun iyileştirilmesi için neler yapılabileceğini ele aldıklarını, yarın Hasan Ruhani’yle birlikte bu konuda üçlü zirve yapacaklarını, Türkiye ile ilişkilerin çok yapıcı ve verimli olduğunu, bu yapıcı ilişkilerin yansımalarını ekonomik işbirliğinde gördüklerini, Akkuyu NGS ve Türk Akımı gibi projelerde ilerleme kaydedildiğini, ortak projeleri ve ikili ilişkileri etkileyecek provokatif ve negatif unsurlar bulunmadığını söyledi.

Kürt halkı açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1.5 saat süren görüşme sona erdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Putin, "Kürt halkı, Suriye’nin geleceğinde yer alma hakkına sahip. Bu konudaki nihai karar Suriye halkına ait” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan açıklama

S-400 savunma sistemleri ile ilgili sorulan bir soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 anlaşmasını yaptıklarını ve o defteri kapadıklarını söyledi. Erdoğan ayrıca, "Savunma sanayiinde başka kalemlerde de işbirliğimiz olabilir. Rus şirketlerinin buna da açık olduğunu gördük. İlgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bizler de takip ediyoruz" dedi.