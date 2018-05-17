Erdoğan onayladı! Peki o yasa neleri içeriyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisi veren kanun teklifini onayladı.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 15:24

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Bu kapsamda Bakanlar Kurulu'na verilecek yetkiler ise şu şekilde:

Kanunlar ve KHK'lerde yer alan 'tüzük', 'bakanlar kurulu', 'başbakan', 'başbakanlık', 'kanun tasarısı', 'icra vekilleri heyeti', 'icra vekilleri heyeti kararı', 'bakanlar kurulu kararı', 'bakanlar kurulu yönetmeliği', 'hükümet', 'başvekil', 'başbakanlık', 'başvekalet', 'sıkıyönetim', 'nizamname', 'kanun tasarısı' gibi bazı ibarelerin değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması veya bu çerçevede kanunlar ve KHK'lerde yer alan ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesi

Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesi

Uygulama imkanı kalmayan kanun ve KHK'ların yürürlükten kaldırılması

Kanunve KHK'larda yer alan bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ve merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ve görevlerine son verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesinin sağlanması; cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin hususlara dair hükümlerin düzenlenmesi ve bu kapsamdaki ilgili hükümlerin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması.

Ne zamana kadar KHK çıkarabilecek?

Bazı düzenlemelerin yapılabilmesi için bakanlar kuruluna, TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olacak şekilde KHK çıkarma yetkisi veriliyor. Bakanlar kurulu, yetki süresi içinde birden fazla KHK çıkarabilecek