Erdoğan nefreti Özdil'i de "hacı" yaptı!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Erdoğan nefreti karşısında birleşen muhalefet partilerine methiyeler dizdi.

Güncellenme 21 Haziran 2018 13:20

Sözcü'nün sivri dilli yazarı Yılmaz Özdil bugün kaleme aldığı yazıda, muhalefet partilerinin ideolojik olarak farklı olmasına karşın AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında buluşmalarından memnun olduğunu belirtti. Özdil yazısında Milli İttifak'ta partilere tek tek övgüler yağdırdı.

Saadet’e övgü

Yazısına Saadet Partisi'ne methiyeler dizerek başlayan Özdil, Saadet Partililerin ve CHP'lilerin birlikte İzmir Marşı söylediğini, bu ülkenin kuruluş değerinin herkesin değeri olduğunu, Atatürk olmasaydı Cumhuriyet kurulmazdı" diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Birol Aydın'ı sırtında Kabe'ye kadar taşıyabileceğini söyledi.

HDP’ye övgü

HDP'ye ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a da övgüler dizen Özdil, 'Türkiye'nin yakıcı sorunlarını' Ahmet Şık, Ayhan Bilgen, Veli Saçılık gibi adil insanlarla çözeceğini söyledi.

Akşener sevdası

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i de unutmayan Özdil, "bir kadının tek başına alayının hakkından geldiğini" iddia etti.

İnce’nin Demirtaş ziyaretine övgü

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesindeki memnuniyetini dile getiren Özdil, daha sonra İnce'nin eşinin Demirtaş'ın eşini ziyaret etmesinin muhalefetin birleşmesi için önemli olduğunu ifade etti.

Özdil, HDP'li seçmenin TBMM'yi savunmak için CHP ve İyi Parti'ye oy vereceğini, bunun ise 'Cumhuriyet tarihinin en önemli kazanımlarından biri' olduğunu söyledi.