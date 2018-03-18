Erdoğan müjdeyi vermişti! Afrin merkeze girildi!

ÖSO güçleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kent merkezine girdi.

Güncellenme 18 Mart 2018 10:57

TSK'nın ÖSO'nun desteği ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kent merkezine girildi.

Kent merkezinden ilk görüntüler geldi

İlçe merkezinde kontrolün sağlanırken, Afrin'in 2 kilometre kadar içerisine kadar girildi. Bu arada Afrin kent merkezinden ilk görüntüler de gelmeye başladı.

Zaman zaman çatışma yaşandı

Kent merkezine giren ÖSO güçleri yer yer teröristlerle çatışma yaşadı ama çok büyük bir direnişle karşılaşmadı. ÖSO askerleri şehrin merkezine girişi havaya ateş açarak kutladı. Burada bulunan Kawa heykeli iş makineleriyle yıkıldı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrolleri sürüyor.

Terör uzmanı açıklama yaptı

Terör uzmanı Abdullah Ağar, Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri de Afrin merkezine girdi.

TSK'dan açıklama geldi

TSK'dan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" denildi.

Savaş uçakları harekete geçti

Bölgede ÖSO'nun ilerleyişi sürüyor. Kent merkezinden sık sık silah sesleri geliyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.

Askeri araç sevk edildi

Afrin'e yapılan operasyon kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.

Siviller Afrin'i terk etti

Daha önce tamamen kuşatıldığı duyurulan Afrin'den sivillerin çıkabilmesi için 3 kilometrelik bir koridor açılmıştı. Bu kapsamda binlerce sivil, terör örgütü PYD/PKK'nın tehditlerine rağmen Afrin ilçe merkezini terk etmişti.

Erdoğan müjdeyi vermişti

Dün partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Afrin'in düşmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Bu açıklamadan sonra özel kuvvetler Afrin'e girdi.