Erdoğan müjdeyi vermişti! Afrin merkeze girildi!
ÖSO güçleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kent merkezine girdi.
TSK'nın ÖSO'nun desteği ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kent merkezine girildi.
Kent merkezinden ilk görüntüler geldi
İlçe merkezinde kontrolün sağlanırken, Afrin'in 2 kilometre kadar içerisine kadar girildi. Bu arada Afrin kent merkezinden ilk görüntüler de gelmeye başladı.
Zaman zaman çatışma yaşandı
Kent merkezine giren ÖSO güçleri yer yer teröristlerle çatışma yaşadı ama çok büyük bir direnişle karşılaşmadı. ÖSO askerleri şehrin merkezine girişi havaya ateş açarak kutladı. Burada bulunan Kawa heykeli iş makineleriyle yıkıldı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrolleri sürüyor.
Terör uzmanı açıklama yaptı
Terör uzmanı Abdullah Ağar, Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri de Afrin merkezine girdi.
TSK'dan açıklama geldi
TSK'dan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" denildi.
Savaş uçakları harekete geçti
Bölgede ÖSO'nun ilerleyişi sürüyor. Kent merkezinden sık sık silah sesleri geliyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.
Askeri araç sevk edildi
Afrin'e yapılan operasyon kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.
Siviller Afrin'i terk etti
Daha önce tamamen kuşatıldığı duyurulan Afrin'den sivillerin çıkabilmesi için 3 kilometrelik bir koridor açılmıştı. Bu kapsamda binlerce sivil, terör örgütü PYD/PKK'nın tehditlerine rağmen Afrin ilçe merkezini terk etmişti.
Erdoğan müjdeyi vermişti
Dün partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Afrin'in düşmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Bu açıklamadan sonra özel kuvvetler Afrin'e girdi.