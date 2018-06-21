Erdoğan müjdeyi verdi! Çok sayıda öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde 20 bin öğretmen alınacağını duyurdu.

Güncellenme 21 Haziran 2018 09:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarı boyunca kamuya 580 bin öğretmen alındığını, daha önce bu kadar alımın söz konusu olmadığını, ihtiyaca göre alımların devam edileceğini, 30-40 bin öğretmen alımı dahi yapıldığını, bu yıl 10 bin öğretmen alımı yapıldığını ve 20 bin öğretmen daha alınacağını ifade etti.

'Kılıçdaroğlu'nun 'Ben yüz binlerce öğretmeni alacağım' sözlerine, "Ya nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil, samimi değil, yalan söylüyorlar" ifadeleri ile tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok ama bakın biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık, yeri geldi 30 bin aldık. Şimdi bu yıl da 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız." açıklamasında bulundu.