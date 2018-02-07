Erdoğan, Mihraç Ural'ın Soçi zirvesine nasıl katıldığı açıkladı

Resmi temaslarda bulunmak için Vatikan'a giden ve Papa ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüşte gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Güncellenme 07 Şubat 2018 09:36

Türkiye'den Vatikan'a 59 yıl sonra ziyaret yapan ilk Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa ile yapılan görüşmeyi ve Soçi zirvesini gazetecilere değerlendirdi. Mihraç Ural'ın Soçi'de görüntülenmesi ile ilgili konuşan Erdoğan, "Sayın Putin'e söylediğimde, 'Benim bundan haberim yok' dedi. Ondan sonra konuyla ilgili görüşmeler yaptı. Bize aktardıkları bilgiye göre adam oraya sahte kimlikle giriş yapmış" ifadelerini kullandı.

Tankımızı vuran silahı örgüte kim verdi?

Zeytin Dalı Operasyonu'nda tankımızı hedef alan silahların hangi ülkeye ait olduğunun belli olup olmadığınu sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerin devam ettiğini, ABD'nin bu iddiayı reddettiğini, Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı incelemelerin sonucunun henüz belli olmadığını, sonuç belli olduğunda bunun kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

"YPG maymuncuk gibidir"

YPG'nin Rusya ile işbirliği yaptığına dair iddiaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'nin bir maymuncuk gibi olduğunu, nerede ne yapacağının belli olmadığını, ve bu örgütü herkesin kullanabileceğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin böyle bir maymuncuğa ihtiyacı olmadığını, YPG'nin bir terör örgütü olduğunu ve "ABD'nin bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütüyle mücadeleye yönelmiş olduğu ortamda biz kendimizin neler yapabileceğine odaklanmak durumundayız. Rusya'nın ya da İran'ın dediğiniz türden bir hareket tarzı benimseyeceklerine ihtimal vermek istemiyorum" dedi.

"Münbiç'in yeni bir olay değil"

Erdoğan, Münbiç konusunda ABD ve Türkiye ilişkilerine dair gelen soruya ise Münbiç'in yeni bir olay olmadığını, Obama'nın Türkiye'ye yalan söylediğini, Şu an Trump'ın da aynı şekilde Türkiye'ye yalan söylediğini belirtti. Erdoğan, Trump'ın Münbiç'in Araplara ait olduğunu kabul ettiğini ama bununla ilgili hala bir çalışma yapılmadığını belirtti.

"Mülteciler, 'evlerimize dönelim' diyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Şu anda Münbiç'in içinde bir hareketlilik var; oradaki insanlar, aşiretler adeta bir ayaklanma halindeler. Münbiç er ya da geç gerçek sahiplerini bulacaktır. Biz de üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bizdeki mülteciler arasında da Münbiçliler var; 'Evlerimize dönelim' diyorlar. ABD ve koalisyon samimi iseler bu manzara karşısında tavırlarını ortaya koymalıdırlar. Bunun yapılması herkesin yararına olur" dedi.

Sahte kimlikle girmiş

Soçi zirvesinde görüntülene terör örgütü elebaşı Mihraç Ural'ın görüntülenmesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'e söylediğimde, 'Benim bundan haberim yok' dedi. Ondan sonra konuyla ilgili görüşmeler yaptı. Bize aktardıkları bilgiye göre adam oraya sahte kimlikle giriş yapmış" dedi.

Mihraç Ural'ın iadesi istendi

Mihraç Ural'la ilgili Rusya'ya gereken her şey söylediklerini belirten Erdoğan, Bakan Çavuşoğlu'nun Lavrov'la görüştüğünü ve 'O adam oraya madem o şekilde girmiş, elinizdeyse bize iade edin' dedik. Kendisinin bizim 50'nin üzerinde insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir terör eyleminin faili olduğunu, aranmakta olduğunu belirttik. Böyle bir teröristin her ne surette olursa olsun görüşmecilerin arasına sızabilmesi, Soçi'nin en büyük açığı olmuştur. Bunu anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.