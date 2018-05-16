Erdoğan; Merkel, Putin ve Ruhani'yi aradı

İsrail'in Gazze'deki katliamı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile son durumu ele aldı.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ile çıkan olaylarla ilgili yoğun bir telefon diplomasisi yürüttü.

Dünya liderleri ile telefon trafiği

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Katar Emiri Al Sani ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir'le telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki son durumla ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de aradı. Erdoğan daha sonra ise Rusya Devlet Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle de telefonda Kudüs'ü görüştü.

Merkel ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistinlilerin hedef alınması neticesinde yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulundu.

İİT, Cuma günü toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın konuyla ilgili Cuma günü olağanüstü toplanacağını da hatırlatan Erdoğan, yapılacak zirve hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Görüşmede ayrıca, uluslararası camianın Birleşmiş Milletler nezdinde de hadisenin takipçisi olmasının önemine işaret edildi.

İkili ilişkiler hakkında da değerlendirme yapan Erdoğan ve Merkel, gerek ilişkilere ivme kazandırılması, gerek bölgesel konularda fikir teatisi için yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

Ruhani ile görüşme

Almanya görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef alması neticesinde bölgede yaşanmakta olan gerilim ele alındı.