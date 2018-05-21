Erdoğan korkusu CHP'yi sağcı parti yaptı!

CHP'nin açıkladığı aday listesi sonrası parti içi cadı kazanı gibi kaynamaya başladı.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 14:27

CHP'nin açıkladığı listede saf dışı kalan Trabzon milletvekili Haluk Pekşen yaptığı açıklamada, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan herkesin tasfiye edildiğini söylerken, İlhan Cihaner ise kendisinin hukukçu olduğunu tüm listenin ortaya çıkmasından sonra konuşacağını söyledi.

Gül’ün adaylığına karşı çıkanlar liste dışı

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklama yapan Pekşen, Gül'ün adı ilk ortaya çıktığında karşı çıkanlardan birinin de kendisi olduğunu, üç ay önce kendisine 'Gül'ün adaylığına karşı çıkma, milletvekilliğinden olursun' uyarısı geldiğini, bu söylentilere aldırmadığını, katıldığı televizyon programlarında karşı olduğunu söylemeye devam ettiğini, en son bir ay önce bir uyarı daha olduğunu, ancak ısrarla karşı olduğunu kamuoyu önünde söylemeye devam ettiğini, gördüğü tabloda kendisi ile birlikte Gül'ün adaylığına karşı çıkan herkesin liste dışı kaldığını belirtti.

Vekil olduğu dönemde verdiği mücadele açısından “içinin rahat” olduğunu söyleyen Pekşen, “Milletvekili olarak toplum vicdanında görevimi yaptığıma inanıyorum. Türkiye'nin geleceği, benim vekilliğimden daha önemli. Siyasete devam edeceğim. Ne ülkemizi, ne partimizi bırakırız” dedi.

Kimler liste dışı kaldı?

CHP'den açıklanan listede çok sayıda vekilin üstünün çizildiği belirtildi. Daha önce Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Necati Yılmaz, Musa Çam gibi isimler liste dışı kaldığı belirtilirken, Habertürk'ün iddiasına göre bazı isimler tekrar listede alındı.

Kadın adaylara daha az yer verildi

Daha önceki seçimlere oranla İstanbul, Ankara, İzmir gibi ilk sıraları kadın adaylara ayıran CHP, bu seçimde tavrını değiştirdi. Listede seçilebilecek yerlere konulan kadın adayların sayısı bir önceki seçime göre çok azaldı.

İnce taraftarları liste dışı kaldı

Öte yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı destekleyen vekillerin büyük bir bölümünün liste dışı kaldığı iddia edildi.

İnce’ye yakın sadece üç kişi listeye girdi

İnce'nin yaklaşık 14 vekilden oluşan ekibinden listeye sadece Emre Köprülü, Yaşar Tüzün ve Tanju Özcan girebildi.