Erdoğan, Kırgızistan'ı FETÖ konusunda uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ'yü Kırgızistan'da bir tehdit olmaktan çıkaracağız” dedi.

Güncellenme 01 Eylül 2018 22:23

Kırgızistan ziyaretinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın FETÖ konusunda dikkatli olması gerektiğini, FETÖ’nün mevcut bulunduğu her ülke için tehdit olunduğunu, ülke attığı adımlarla bu örgütün belini kırmayı başardığını, Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesinin iki ülkenin de gündeminde olduğunu söyledi.

İlişkiler ekonomik olarak desteklenmeli

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi , askeri, ticari ve kültürel alanlarda atabilecek adımları görüştüklerini, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin hak ettiği düzeye ulaşması için yoğun çalışmalar yapıldığını, Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alınacağını, ekonomik ilişkilerle desteklenmeyen her işbirliğinin zayıflamaya mahkum olduğunu, birikimlerini Kırgızistan'la paylaşmayı arzu ettiklerini, alt ve üst yapısında yapabilecek çok şey olduğunu söyledi.

FETÖ ile mücadele ana konu

FETÖ’nün mevcut bulunduğu her ülke için tehdit olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin attığı adımlarla bu örgütün belini kırmayı başardığını, Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesinin başlıca gündemi oluşturduğunu belirtti.

“FETÖ'yü Kırgızistan'da bir tehdit olmaktan çıkaracağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, “Biz kardeşsek çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Biz darbe yedik, kardeşlerimizin aynısını yaşamasını istemeyiz. Bunlar askeriye, kurumlara sızarlar. Burada da aynısını yaparlar. FETÖ'yü Kırgızistan'da bir tehdit olmaktan çıkaracağız” dedi.