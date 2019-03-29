Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na neden "bay Kemal" diyor?

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden kendisine "bay Kemal" diye hitap ettiğini açıkladı.

Güncellenme 29 Mart 2019 11:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "bay Kemal" lakabı ile seslenmesine kızmadığını, Erdoğan’ın kendisini sinirlendirmek için böyle seslendiğini söyledi.

“Bu insanı bir davranıştır”

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın konuşması sırasında ev sahibi olduğu salonu terk eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Doğru değil. Ya hiç davet etmeyeceksiniz ya da davet ediyorsanız dinleyeceksiniz. Bu insanı bir davranıştır. Kaybeden salonu terk eden olur."

Mansur Yavaş kazanırsa görevden alınır mı?

Kendisini en fazla üzen olayı açıklayan Kılıçdaroğlu, “Bir belediye başkanı gelmiş, bir dönem adaylık süreci de yaşamış, sonra AK Parti gelmiş teklifini kabul etmemiş sonra CHP'den aday olmuş, kıyamet kopuyor. İki belediye başkanı karşılıklı oturmuş birbirini suçluyorlar ben bunu anlarım. Ama tarafsızlığı üzerine yemine den bir kişi kalkar da nasıl olur da belediye başkanları için ağza alınmayacak özel suçlamalar yapar. Cumhurbaşkanlığı bu sıradan bir makam değil. Bu makamın bir ağırlığı olması lazım, tamam senin yok ama Cumhurbaşkanlığı makamı. Mansur Yavaş tehdit ediliyor (Küçükkaya: Seçimi kazanması halinde görevden alınma gibi bir ihtimal olabilir mi?) Seçime girebilirsin serbest ama kazanmak yasak. Ankara'da Mansur Yavaş alır ve görevinin başına gelir. Mansur Yavaş ayrımcılık yapmaz” dedi.

Erdoğan, neden Bay Kemal diyor?

Kılıçdaroğlu, “Ben düşüncelerimi ifade ettim o beni karalamakla meşgul. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor niçin? Yunanistan'dan 2018'de 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik; 13 milyon dolarlık da tütün ithal ettik, bunlara cevap var mı? Yok. (Neden Bay Kemal diyor?) Beni kızdırmak için. Niye sinirleneyim ki. Ben konuştuğum için neden Kılıçdaroğlu konuşuyor. Ben konuşmak zorundayım. Çiftçinin durumu çok iyi ama ben çiftçiyle konuşuyorum” ifadelerini kullandı.