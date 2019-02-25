Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın TBMM Başkanlığı seçimlerinden büyük bir zaferle çıktığını, 31 Mart yerel seçimlerinden de zaferle çıkacağını söyledi.

Güncellenme 25 Şubat 2019 10:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın TBMM Başkanlığı seçimlerinden büyük bir zaferle çıktığını, 31 Mart seçimlerinde de zafer ilan edeceğini, muhalefetin seçimlere bu kadar az bir süre kalmasına rağmen hala liste savaşı verdiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı’nın zaferi

Cumhur İttifakı'nın TBMM seçimlerinde büyük bir zafer elde ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop seçildikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü, bu birlikteliğin 31 Mart seçimlerinde de zafer nasip etmesini dilediğini söyledi.

Listeleri bile zamanında veremiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 16. il mitingini gerçekleştireceklerini, milletin 33 gün sonra sandığa gideceğini, muhalefetin hala Ankara’da liste savaşı verdiğini, her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırdıklarını, aday listelerini bile zamanında seçim kuruluna teslim edemediklerini belirtti.

“Yürüyen merdivene tersten bindi”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyen merdivenlere tersten bindiğini hatırlatarak, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' dediğini, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamadığını, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifakın yakıştığını söyledi.

Parti logosunu bile kullanamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Ankara’da daha önce iki kez seçim kaybeden birini aday gösterdiğini, bu adayın seçim afişlerinin asıldığını ancak kimin, hangi partinin, hangi ittifakın aday gösterdiğinin belli olmadığını söyledi.