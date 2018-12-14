Erdoğan, Kaşıkçı için bu ifadeyi ilk kez kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı için ilk kez şehit ifadesini kullandı.

Güncellenme 14 Aralık 2018 17:30

Cemal Kaşıkçı’nın başkonsoloslukta alçakça bir operasyonla şehit edildiğini ifade ede Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda nişanlısı onu beklerken, Kaşıkçı’nın da nikah muamelesi yapmak için içeri girdiğini söyledi.

“Bütün belgeleri gösterdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'dan aradıklarında gerek babaya, gerek oğluna her şeyleri anlattıklarını, ‘Özel temsilcilerimizi gönderebilir miyiz' dediklerini, 'Buyurun gönderin' dediğini, geldiğinde bizzat kabul ettiğini, olayı kendilerini de anlattıklarını, istihbarat şeflerine bütün belgeleri dinletip, gösterdiklerini belirtti.

“Katillerin Türkiye’de yargılanması gerekiyor”

Krala; “Bu 15 kişi İstanbul'a niye gönderildi? Bu 15 kişinin İstanbul'da ne işi var? Bunlar İstanbul'a geldiyse konsoloslukta bunlar ne iş yaptı?” gibi sorular sorduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu katilin taraflarında bilindiğini, bu katilin bu 15 kişinin içinde olduğunu söylediğini, 'Eğer isterseniz siz bu katili çıkartırsınız ve ilan edersiniz' dediğinde ise aldığı cevabın ‘Şu anda 18 kişiyi tutukladık’ şeklinde olduğunu, sonra sayının 22'ye çıktığını, tutuklanmanın çıkış olmadığını, suçun işlendiği yerin İstanbul olması nedeni ile Türkiye’de yargılanmaları gerektiğini, uluslararası hukuka göre yargılaması gerektiğini söyledi.

“Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Veliaht Prens dedi ki, 'Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı' ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişanlısı var. Onu alıp ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir ve tabi dedik ki biz herkese açığız. Suudi Arabistan almak istedi, kusura bakmayın o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra bunları yok mu edeceksiniz?" diye konuştu.