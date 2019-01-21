Erdoğan karşıtları Fazıl Say'ı linç ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say'ın konserine katılması bazı çevreleri çılgına döndürürken, bazıları sosyal medyadan iftira dolu hakaretler etti.

Güncellenme 21 Ocak 2019 12:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say’ın daveti üzerine “Truva Sonatı” konserine eşi Emine Erdoğan’la birlikte katıldı. Burada Say’a Aşık Veysel’in "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" plağını hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, davet sebebi ile de teşekkür etti. Say da Erdoğan’a imzalı albümünü hediye ederek "İyi ki geldiniz” ifadelerini kullandı.

"Say Erdoğan'a dombra çaldı" yalanı

İkilinin sıcak ve samimi tavırları iktidar karşıtlarını fena şekilde kızdırdı. Sosyal medyada aşırı öfke neden ile hızını alamayanlar Say’a ağır hakaretlerde bulundu. Say için, Erdoğan’ın "Tıpış tıpış ayağına gitti" ifadeleri kullanılırken, montaj yapılarak "Say Erdoğan'a dombra çaldı" diye yalan uyduranlar bile oldu.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bir anda eleştirilerin odağı haline gelen Say tartışmalarını köşesine taşıdı.

"Fazıl'a kıymayın efendiler" başlıklı bir yazı kaleme alan Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Madem kutuplaşma bizi rahatsız ediyor. Değirmenine su taşımamız ne kadar doğru? "İktidar o kadar iyi niyetli değil. Halkla ilişkiler çalışması yapıyor, Say da alet oluyor" diyenleri de duyuyorum. Haklı olabilirler. Yine Anna Karenina'dan bir alıntı ile tamamlamak isterim:

“Fazıl'a kıymayın efendiler”

"Bütün mutlu aileler benzerdi ama her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine özgüydü". "Aile" yerine "mahalle" yazarak okuyun. Fazıl Say, sanatçı sorumluluğu içinde doğru olanı yaptı. Duruşundan ödün vermedi ama yaşadığı mahallenin mutsuzluk kaynaklarından birinin, kutuplaşmanın üzerine gitti. Bu yüzden Fazıl'a kıymayın efendiler, notaları köprü olsun."