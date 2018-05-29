Erdoğan, İnce'nin o iddialarına çok net cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarını ispatlayamaması durumunda çekilmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 09:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Erdoğan parti kurmak için Gülen'den izin aldı!" iddiasına "İspatlayamazsa namerttir. Açıklamazsa çekip gitsin!" ifadeleri ile cevap verdi.

Çok açık ve net konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'den de açık ve net cevap beklediğini, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dürüstlüğünün ortada olduğunu, dürüstlükle uzaktan yakından alakası olmadığını, kendisinin Pensilvanya'dan parti kurmaya izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi olmadığını, Gülen'i belediye başkanı olduğu dönemlerde tanıdığını, onunla yüz yüze hayatında 2 veya 3 kere görüştüğünü, parti kurmak için Pensilvanya'dan izin almasının söz konusu olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin bunu ispat edememesi durumunda namert olacağını, eğer Pensilvanya'ya gittiyse, kiminle gittiğini, bunu ispat etmesi gerektiğini, bunun hayal ürünü olduğunu, ispatıyla birlikte bunu açıklaması gerektiğini, açıklayamaması durumunda çekilmesi gerektiğini, böyler bir şeyin söz konusu olmadığını, kendisinin bir şeyi bir kere söyleyeceğini, altında da kalmayacağını, siyasetin kabadayılık işi olmadığını, onun da dersini alması gerektiğini, kendisinin yanında biraz eğitim alması gerektiğini belirtti.