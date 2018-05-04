Erdoğan, İnce ve Akşener'in ortak özelliği ne?

Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, İnce ve Akşener'in ortak bir noktada birleştiği ortaya çıktı.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 16:52

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce ve İyi Parti'nin adayı Meral Akşener'in ortak noktalarının olduğu ortaya çıktı. Üç isminde aile geçmişi 'Rize'de buluşuyor.

İnce ve Akşener'in ailesi Rizeli

AK Parti ve MHP'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'nin Güneysu ilçesinden olduğunu bilmeyen yok. İnce ve Akşener'in de ailevi bağlarının Rize'ye dayandığı belirtildi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin annesi Zekiye İnce'nin ailesinin Rize'nin Çayeli ilçesinden 1922 yılında Yalova'ya göç ettiği ve asıl köklerinin Çayeli ilçesi Büyükköy'e dayandığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in de Rize Fındıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Erdoğan'ın ailesi de Rizeli

Bilindiği gibi doğma büyüme İstanbul Kasımpaşalı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan 13 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmiş ancak memleketi ile bağını hiç koparmamıştı. Bu bağı Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürdürmüş ve baba ocağı Güneysu ilçesinde bir ev yaptırmıştı.