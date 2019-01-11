Erdoğan-İmamoğlu görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Güncellenme 11 Ocak 2019 10:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nu kabulüne dair detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre görüşmede geçmişi yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na "Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim" dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, dün akşam yapılan Erdoğan-İmamoğlu görüşmesinin detaylarını köşesine taşıdı.

Görüşmede neler konuşuldu

Görüşmenin bir saate yakın sürdüğünü hatırlatan Zeyrek, görüşmenin neredeyse tamamında İstanbul’un görüşüldüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1994'te Belediye Başkanı seçildikten sonra bulduğu tabloyu ve ayrılırken teslim ettiği tabloyu anlattığını, göreve gelince İstanbul’da neler yaptığını anlattığını aktardı.

Dikey kentleşme eleştirisi

Zeyrek yazısında yer verdiği iddiaya göre görüşmede; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatay kentleşme konusundaki görüşlerinin ile 'Manhattan' eleştirisinin gündeme geldiği ve Erdoğan dikey kentleşmeye çok öfkeli olduğunu belirtmiş.

Temiz kampanya güvencesi

Görüşmede, İmamoğlu'nun saygılı, ölçülü ve temiz bir kampanya yapma niyetini dile getirmesi üzerine Erdoğan da 'öyle olacak' güvencesi vermiş.

"Sana borcumuz varmış”

Görüşmede geçmişin de yad edildiğini aktaran Zeyrek şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan Belediye Başkanı olduktan sonra İmamoğlu'nun ailesine ait lokantada yemek yemiş. Ekip hızlıca kalkıp gitmiş ve hesap ödenmemiş. Erdoğan, "Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim" deyince İmamoğlu, "O gönül borcu. Başkan seçildiğimizde, desteğinizi esirgemezsiniz ödeşiriz" demiş. Görüşmenin, siyasetteki bu gerilim atmosferini yumuşatacak önemli bir adım olduğunu düşünüyorum."