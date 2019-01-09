Erdoğan-İmamoğlu görüşmesi ne zaman?

Muharrem İnce ile görüşen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebine olumlu cevap geldiğini söyledi.

Güncellenme 09 Ocak 2019 11:59

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek. Görüşme saatinin 17.00 olduğu açıklandı.

İnce’yi ziyaret etti

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi de ziyaret eden İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini söyledi.

İstanbul’u yönetenlerle görüşecek

İstanbul’u yılladır yönetmiş biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüp görüşmeyeceğine dair daha önce açıklama yapan İmamoğlu, "Eski Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla, bir cümlesi bile olana gideceğimiz için gideceğiz" demişti.

Kılıçdaroğlu’ndan izin almış

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmamoğlu’nun ziyaret teklifine, kapısının herkese açık olduğunu, İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan izin alamayacağını, izin alması durumunda seve seve karşılayacağını söyledi.

İmamoğlu ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra konuşan İmamoğlu, resmi davetlerine bu kadar kısa sürede yanıt verilmesine çok sevindiğini, parti disiplini olan bir CHP üyesi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep etmeden önce Kılıçdaroğlu’ndan izin aldığını, onun bu konularda çok anlayışlı olduğunu, daha önce AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile de görüştüğünü, o görüşme için de izin aldığını ifade etti.