Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük icraat programını açıkladı. Programda Türkiye'deki her soruna çözüm arayışları var.

Güncellenme 13 Aralık 2018 15:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci 100 günlük icraat programını açıkladı.

Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı hükümeti yıpratmak için fırsat bilenlerin heveslerinin kursağında kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel çıkarlar için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanların fırsat bulamayacaklarını, bu kişilere fırsat verilmeyeceğini söyledi.

İlk 100 günde projelerin büyük bir bölümü hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan bunca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programında yüzde 97 gibi yüksek bir oranla artış gerçekleştiğini, ilk 100 Günlük İcraat Programında yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladıklarını belirtti.

İstanbul Havalimanı’nın ilk etabı açıldı

29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışının yapıldığını, bu yapının Türkiye’nin gurur abideleri arasında yer aldığını söyledi.

Üniversitelerde kariyer merkezi kurulacak

Gelecek dönemin yol haritası olacağına inandığı 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı’nın tamamlanarak uygulamaya konulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda üniversitelerde gençlere yönelik Kariyer Merkezleri kurduklarını, illere verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alacaklarını belirtti.

Çocuk işçiliği ile mücadele birimi kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kurulacağını, imar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşın başvurusunu aldıklarını ve almaya devam ettiklerini söyledi.

FETÖ ile mücadele

Gelecek 100 günde, FETÖ’nün yurt dışı ayağına yönelik darbe vurulması konusunda çalışmaların hız kazanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin Türkiye topraklarındaki bölümünün inşasına başladıklarını, 2019’un sonuna kadar da bitirileceğini söyledi.

Gençlere yönelik radyo kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım sektörü için 3 yeni gübre üretimine başladıklarını, bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıldığını, gençlerin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kurulacağını ifade etti.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilecek

İkinci 100 yıllık devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz” dedi.

AKM’nin temeli ne zaman atılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'deki AKM'nin ocak ayı içerisinde ihalesinin yapılacağını, daha sonra hemen temelinin atılıp AKM'yi dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceklerini belirtti.