Erdoğan için yeni şarkı: "Erdoğan, A Tall Man"
Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Erdoğan, A Tall Man" adlı bir şarkı yazdı.
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, Turgay Evren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeni bir şarkı yazdı.
"Erdoğan, A Tall Man"
"Erdoğan, A Tall Man" (Uzun Adam Erdoğan) adını taşıyan şarkı, AK Parti’nin de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Evren daha önce “Dünya Beşten Büyüktür”, “Ağlama Kudüs” gibi şarkıları da yazmıştı.
Evren, sosyal medya hesabından paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için İngilizce olarak şarkı yazan Turgay Evren, kişisel sosyal medya hesabından, "Erdoğan'ın hayatını ve mazlumlar için verdiği mücadeleyi tüm dünyaya anlatan İngilizce şarkımızı beğenmeniz dileğimle" notuyla paylaştı.
Erdoğan’ın siyasi kariyerinden fotoğraflar paylaşıldı
AK Parti tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan şarkının klibinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğinden ve siyasi kariyerinden fotoğraflar paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan şarkının sözleri ile şu şekilde:
Vicdanını kaybetmiş bir çağda doğdu o
Sessizliğini koruyan bir dünyada büyüdü
Haksızlığa ve yolsuzluğa karşı gözlerini kapamadı
O mazluma ve garibe karşı asla kayıtsız kalmadı
Erdoğan, Uzun Adam
Beraber yürür milletiyle
Erdoğan, Uzun adam
Çarpışır her türlü zulümle
Özgüvenini kaybetmiş bir ülkede yaşadı o
Yoksulu hor gören güç sahiplerini gördü
Halkına ve tarihine inanmaktan hiç vazgeçmedi
O şefkat ve merhamete olan inancını hiç yitirmedi
Erdoğan, Uzun Adam
Beraber yürür milletiyle
Erdoğan, Uzun adam
Çarpışır her türlü zulümle