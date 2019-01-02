Erdoğan için yeni şarkı: "Erdoğan, A Tall Man"

Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Erdoğan, A Tall Man" adlı bir şarkı yazdı.

Güncellenme 02 Ocak 2019 15:46

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, Turgay Evren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeni bir şarkı yazdı.

"Erdoğan, A Tall Man"

"Erdoğan, A Tall Man" (Uzun Adam Erdoğan) adını taşıyan şarkı, AK Parti’nin de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Evren daha önce “Dünya Beşten Büyüktür”, “Ağlama Kudüs” gibi şarkıları da yazmıştı.

Evren, sosyal medya hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan için İngilizce olarak şarkı yazan Turgay Evren, kişisel sosyal medya hesabından, "Erdoğan'ın hayatını ve mazlumlar için verdiği mücadeleyi tüm dünyaya anlatan İngilizce şarkımızı beğenmeniz dileğimle" notuyla paylaştı.

Erdoğan’ın siyasi kariyerinden fotoğraflar paylaşıldı

AK Parti tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan şarkının klibinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğinden ve siyasi kariyerinden fotoğraflar paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan şarkının sözleri ile şu şekilde:

Vicdanını kaybetmiş bir çağda doğdu o

Sessizliğini koruyan bir dünyada büyüdü

Haksızlığa ve yolsuzluğa karşı gözlerini kapamadı

O mazluma ve garibe karşı asla kayıtsız kalmadı

Erdoğan, Uzun Adam

Beraber yürür milletiyle

Erdoğan, Uzun adam

Çarpışır her türlü zulümle

Özgüvenini kaybetmiş bir ülkede yaşadı o

Yoksulu hor gören güç sahiplerini gördü

Halkına ve tarihine inanmaktan hiç vazgeçmedi

O şefkat ve merhamete olan inancını hiç yitirmedi

Erdoğan, Uzun Adam

Beraber yürür milletiyle

Erdoğan, Uzun adam

Çarpışır her türlü zulümle