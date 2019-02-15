Erdoğan: Hiç kimse milletimize karamsarlık aşılamasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Güncellenme 15 Şubat 2019 17:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı kesimlerin AK Parti’nin yerel seçimleri kaybetmesi yönünde kampanya yürüttüğünü söyledi.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi’ne tepki

CHP’nin yanında Kandil'in tayin ettiği, desteklediği HDP’nin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim vatansever, milliyetperver kardeşlerim acaba bu CHP ile el ele, kol kola olan bu Kandil'in desteklediği, bölücü terör örgütünün desteklediği HDP'ye oyunu nasıl verir? İyi Parti, bir taraftan 'milliyetçiyim' diyor, diğer taraftan da bu hanımefendi bu CHP ile, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP ile acaba nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor” dedi.

“Gezi Olayları'nda da sokakları karıştırdılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi’nin de bu ittifakla el ele kol kola olduğunu, bütün bu partilere gönül verenlerin CHP'ye de diğerlerine de 31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokadını sandıkta atmaları gerektiğini, bunların Gezi Olayları'nda da sokakları karıştırarak aynı hesabı yaptıklarını ama tokadı yediklerini, bu kişilerin FETÖ'nün, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle, hükümeti düşürmeye çalışırken de aynı beklenti içinde olduğunu, PKK'nın çukur eylemleriyle birlik ve beraberliğe saldırılırken de beraber olduklarını söyledi.

“Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz. Bu tür oyunların amacı sebze meyve değil, doğrudan Türkiye ekonomisidir, Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.