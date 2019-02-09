Erdoğan, göçük altından çıkarılan vatandaşları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, binanın çöktüğü bölgenin inceleme altına alındığını, zayıf olan binaların yıkılacağını söyledi.

Güncellenme 09 Şubat 2019 15:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal’daki göçükte yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Binanın yıkıldığı bölgenin incelendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, zayıf olan binalara kentsel dönüşümün kesinlikle uygulanacağını vurguladı.

“Çok ciddi sıkıntılar var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da meydana gelenin bir afet olmadığını belirterek, “Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerlerin zemin etütleri ve bunlara dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var” dedi.

“17 kaybımız, 14 yaralımız var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar deprem afetlerinde dikey mimari, yatay mimari ve bütün bunların yanında; kumu kalkıp deniz kumuyla vesaireyle yapmak suretiyle, kullanılan demirlerde hurda inşaat demirlerinin kullanılmasıyla maalesef atılan adımlar. Bütün bunlarla beraber inşaat ruhsatları olmadan yapılan inşaatlarla, burada olduğu gibi iskan olmadan yerleşimler, bunların neticesinde 3 kata müsaade edildiği halde 8 kat inşaatın yapılmış olması. Ranta, daha fazla para kazanılmaya yönelik, kaçak yapılan bu işlerle şu anda bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık. 17 kaybımız, 14 yaralımız var” ifadelerini kullandı.

“Bütün o bölgeyi incelemeye almış durumdayız”

Yandaki binalarda da tehlikeler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hepsi o bölge, 1-2 bina değil. Bütün o bölgeyi incelemeye almış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binaları tek tek incelemeye devam ediyor. Hangi binada durum nedir bakıyoruz. Açık, net söylüyorum; 'buralarda oturulması uygun değil' kanaati oluştuğu takdirde biz burada 'acaba müsaade eder misiniz' demeyeceğiz. Kentsel dönüşüm-değişimi kesinlikle uygulayacağız, mecburuz. Ondan sonra da ne biz ağlayalım, ne halkım ağlasın, kimse ağlamasın. Onlara fırsat vermeyelim, üzerimize düşeni hep beraber yapalım. Bu işi de başaralım” dedi.