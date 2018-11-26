Erdoğan: Gezi'de canlı yayın yapanlar Paris'te sessiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarında Taksim'den canlı yayın yapanların Paris'teki olaylar karşısında sessiz kaldığını söyledi.

Güncellenme 26 Kasım 2018 14:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olayları süresinde uluslararası medyanın sürekli Taksim’i gösterdiğini, şu anda Paris’te terör eylemleri olduğunu, uluslararası medyanın buna sessiz olduğunu, sessiz kalan dünyanın Paris’i görmezden geldiğini, onların lekelenmesini istemediklerin için gösterilmediğini, isteseler de istemeseler de dünyanın bunu takip ettiğini ifade etti.

“Müslümanlara terörist yaftası vurulması handikaptır”

Geçmişte veya bugün çok farklı inançlardan insanların yaşadığı coğrafyalarda terörün görülmüş bir sorun olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna rağmen sadece Müslümanların böyle bir ithama, iftiraya maruz bırakılması küresel düzeyde terörle mücadelenin önündeki en büyük handikap olduğunu, tüm dünyayı terörizm karşısında ilkeli ve sonuç almaya yönelik bir tutum etrafında buluşmaya davet ettiklerini söyledi.