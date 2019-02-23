Erdoğan, gelen telefon üzerine konuşmasına ara verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta düzenlenen mitinginde halka hitap ederken gelen bir telefon üzerine konuşmasını yarıda kesti.

Güncellenme 23 Şubat 2019 18:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta düzenlenen mitinginde halka hitap ederken gelen bir telefon üzerine vatandaşlardan müsaade isteyerek konuşmasına ara verdi.

Konuşmaya ara verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka hitap ederken yakın koruması yanına gelerek elindeki telefonun ekranını gösterdi.

Meydandaki vatandaşlardan birkaç dakikalığına müsaade isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına verdiği aradan sonra mitingde kısa süre tanıtım filmi yayınlandı. Telefonun kimden geldiğine dair bilgi edinilmezken Erdoğan, görüşme sonrası konuşmasına devam etti.