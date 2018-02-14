Erdoğan: FETÖ tüm ülkeler için büyük bir tehdittir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen FETÖ'nün sadece Türkiye için değil tüm ülkeler için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Güncellenme 14 Şubat 2018 22:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Gelecek yüzyıl Afrika'nın olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. TİKA ofisinin faaliyete geçmesiyle desteğimiz artacak. Türkiye pek çok uluslararası platformda Afrika'nın sesi oluyor. Gelecek yüzyıl Afrika'nın olacak. Afrika'daki büyükelçilik sayımızı 41'e çıkardık. Afrika'da ortaklık stratejimizin 10. yılındayız. Afrika ile ilişkileri ileri taşımak hedefindeyiz. Gambiya İİT'de görevi bizden devralacak." dedi.

"FETÖ varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir"

Erdoğan, Gambiya'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesine destek verdiğini söyleyerek, "Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı, sadece Türkiye için değil varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır. FETÖ okullarını Maarif Vakfı devraldı." dedi.