Erdoğan, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında bunları söyledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olayların bir kumpas olduğunu söyledi.

Güncellenme 20 Nisan 2018 15:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan ve olaylı geçen derbi hakkında değerlendirmede bulundu. Olayın bir kumpas olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olayların kendiliğinden çıkmadığını söyledi.

Yapılanı affetmek mümkün değil

Kafasına isabet eden sert bir cisim yüzünden yaralanan Şenol Güneş hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneş'in başına gelenlerin ufak bir şey olmadığını, yapılanları affetmenin mümkün olmadığını belirtti.

Bu olay bir kumpas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun kendilerini çok üzdüğünü, olaya dün akşam İstanbul'a indiğinde şahit olduğunu, bunun futbol terörü olmasının yanı sıra olayda bir kumpas olduğunu, olayın hep köşelerde gerçekleştiğini, dört korner köşesinde korner atılacakken olduğunu, bu tribünlerdeki terörü birilerinin organize ettiğini, bunun kendiliğinden olan bir şey olmadığını, sahada havanın gayet iyi olduğunu, oyunun sakin olduğunu ama korner kullanıldığı sonrada çakmak atıldığını, böyle bir şeyin olamayacağını söyledi.

Tolga yanlışın içine girdi

Şenol Güneş'in başına gelen olayların ufak tefek bir şey olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tolga'nın bir yanlışın içine girdiğini, Güneş'e yapılanları affetmenin mümkün olmadığını, kendisinin Fikret Orman'ı, Aziz Yıldırım'ı ve Şenol Güneş'i aradığını, TFF'nin bu konuda çalışacağını, Spor bakanlığının da bu işlerin üzerine gideceğini, ne yapıp edip sahalarımızdaki bu olayları durduracaklarını belirtti.

Araştırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok üzüldüğü şeyin kadınlarında maçlara gitmesini istediğini ama bunun olmadığını, olması durumunda bu olayların sona ereceğini, alınacak tedbirlerle bu olayları bitirmeye çalışacaklarını ve kendisinin de bu olayların üzerine gideceğini söyledi.

Seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmeler sonra adımları attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de 3 AK Parti, 3 de MHP'den olmak üzere vekillerle bu süreç içinde bir hazırlık dönemi olduğunu, yetkili kişilerin bu süreci devam ettireceğini, çalışmaların parlamentoya da yansımaya başladığını ifade etti.