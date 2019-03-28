Erdoğan, ekonomik saldırıları püskürtecek formülü açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler sonrası ekonomik saldırılara karşı daha da güçlü bir şekilde direneceklerini söyledi.

Güncellenme 28 Mart 2019 16:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolardaki artışa dair yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkarttık" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra ekonomik saldırılara karşı daha güçlü direneceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için önemli adımlar atılacağını söyledi.

"Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları inşallah atmış olacağız" dedi.