Erdoğan-Destici görüşmesinde hangi konular konuşuldu?

BBP Lideri Destici ve Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşmasında hangi konular görüşüldü? Destici, Erdoğan'dan ne talep etti?

Güncellenme 11 Mayıs 2018 10:12

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sonrası bazı konular merak konusu oldu. AK Parti'nin BBP'ye kaç milletvekili vereceği, BBP'nin adaylarını hangi illerden göstereceği, Mustafa Destici'nin Eskişehir'den mi yoksa Ankara'dan mı aday olacağı cevap bekleyen soruların başında geliyor.

BBP’ye kaç vekil verilecek?

İkili görüşmede ‘üç seçenekli milletvekili adaylığının gündeme geldi. İddiaya göre, BBP’ye verilecek milletvekilleri konusunda kesin yerler, kritik durumda olan şehirler ve BBP tabanının motivasyonu için konulacak isimler olarak sıralanan üç formül ele alındı.

ANAP’tan 7 vekil çıkarmışlardı

AK Parti ve BBP milletvekili sayısı konusunda fikirlerini beyan etti. Bu kapsamda, 1995'te ANAP listelerinden seçime giren BBP’nin 7 milletvekili çıkardığı hatırlatıldı.

Destici hakkında kararı Erdoğan verecek

Destici'nin Ankara veya Eskişehir'den aday gösterileceği, kendisinin Ankara'yı ısrarla talep ettiği, son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği öğrenildi.

BBP kendi amblemi ile kampanya yürütecek

Seçim kampanyalarına kendi kurumsal kimliği ile katılacak olan BBP, AK Parti’nin kurumsal çalışmalarında da yer alacak.

Ortak miting olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP ve BBP ile ortak mitinge sıcak baktığı, bu kapsamda Erdoğan'ın ortak miting, kampanya süreci ve seçim çalışmalarıyla ilgili MHP Lideri Devlet Bahçeli ile de görüşeceği belirtildi.