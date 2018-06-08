Erdoğan Demirören'in kızından ilk açıklama

Hayatını kaybeden Erdoğan Demirören'in kızı Meltem Demirören Oktay açıklama yaptı.

Güncellenme 08 Haziran 2018 14:44

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören bugün hayata gözlerini yumdu. Konuyla ilgili Demirören ailesinden ilk açıklama Meltem Demirören Oktay'dan geldi.

Kızından ilk açıklama

Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Erdoğan Demirören'in kızı Meltem Demirören Oktay, "Erdoğan beyi kaybettik, Cümlemizin, iş dünyasının başı sağolsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin; nurlar içinde yatsın" dedi.

Cenaze Fatih Camisinde

Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, ise şu açıklamayı yaptı: "Cenaze töreniyle ilgili gerekli açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camisi'ni düşünüyoruz. Ülkemize, milletimize ve Demirören ailesine baş sağlığı diliyoruz."

Hastane açıklama yapmıştı

Bir süredir kanser tedavisi gören Erdoğan Demirören'in sağlık durumuna ilişkin olarak Florance Nightingale Hastanesi'nden bir açıklama yapılmıştı. Genel Medikal Koordinatör Uzman Doktor Özgür Şamilgil imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bir süredir hastanemiz yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır. Durumu kritikliğini muhafaza etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.