Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören'in hayatını kaybettiği haberine yalanlama geldi.

Güncellenme 08 Haziran 2018 10:52

DHA, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölüm haberini ilk olarak T24 duyurmuştu ancak haber hastane tarafından yalanlanmıştı.

Geçmişte kanser tedavisi gören 79 yaşındaki Erdoğan Demirören’in sağlık durumu yaklaşık bir yıldır iyi değildi. Son olarak ciğerlerinde su toplandığı bildirilen ve hastanede kontrol altında tutulan Demirören’in sağlık durumu iki gün önce ağırlaştı. Demirören, bugün hayatını kaybetti.

Demirören'in cenazesi pazar günü Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecek.

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Demirören, 31 Ağustos 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından verilen 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyona katılmıştı.

T24, Demirören'in ölümünü haberleştirdikten sonra iş adamının kaldığı İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nin başhekimi Özgür Şamilgil, bir açıklama yayımladı. Şamilgil'in açıklamasında Demirören'in ölümü yalanlandı ve durumunun kritik olduğu bildirildi. Ancak, Şamilgil bu açıklamayı yaptıktan kısa bir süre sonra basın toplantısı düzenleyerek ölüm haberini duyurdu.

Şamilgil yaptığı açıklamada "Erdoğan Demirören saat 11.53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır" dedi.

Doğan Medya Grubunu devraldı

Geçtiğimiz aylarda bünyesinde Hürriyet, Posta gazeteleri ve Kanal D ile CNN Türk gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan Demirören, 1.1 milyar dolar gibi bir fiyat ödemişti.

Erdoğan Demirören kimdir?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğan Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938'de dünyay geldi. Saint Benoit Lisesi orta bölümünden mezunu olan Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.