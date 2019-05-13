Erdoğan "Daha güzel olacak" dedi, sosyal medya coştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın "Başkanım her şey çok güzel olacak" sözlerine "Daha güzel olacak" diye karşılık verdi.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 09:46

İstanbul’da vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kişinin “Başkanım her şey çok güzel olacak” ifadeleri ile seslendi. Bu sözlere gülen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa, “Daha güzel olacak daha güzel olacak” diyerek karşılık verdi.

Nostaljik tramvaydan halkı selamladı

Geleneksel Beyoğlu iftarı öncesi Taksim’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya binerek halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar vaktine bir saat kala Taksim Meydanı’na gelerek, vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, iftarın verileceği alanda etrafını saran vatandaşlarla sohbet ederken, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Anıtı önünden nostaljik tramvaya bindi. Bir süre tramvayda seyahat eden Erdoğan, vatandaşları selamladı.

“Daha güzel olacak”

Bu sırada bir vatandaş Erdoğan'a "Başkanım her şey çok güzel olacak" diye seslendi. Erdoğan kendisine seslenen vatandaşa "Daha güzel olacak" diye karşılık verdi.

Erdoğan o anların görüntülerini Twitter hesabından "İnşallah 23 Haziran'da İstanbul daha güzel olacak." "#DahaGüzelOlacak" mesajlarıyla paylaştı. #DahaGüzelOlacak hashtag'i TT oldu.