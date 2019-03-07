Erdoğan bunu ilk kez yaptı! Akşener'e ağır sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in AK Parti'nin kuruluş döneminde kendilerini yarı yolda bıraktığını hatırlatarak, şirazeden çıktığını söyledi.

Güncellenme 07 Mart 2019 09:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisine yönelik sarf ettiği sözleri değerlendirdi ve Millet İttifakı’nın kandilden yönetildiğini söyledi.

“Millet İttifakı kandil tarafından yönetiliyor”

Akşener’in istikametini kaybettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin kuruluş sürecinde de bu kişi tarafından yarı yolda bırakıldıklarını, Millet İttifakı’nın kandil tarafından yönetildiğini belirtti.

“Akşener, şirazeden çıktı”

Akşener’in "Denizlilere terörist dedi" sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti liderinin şirazeden çıktığını, hiçbir yerde böyle bir ifadesinin olmadığını, bunu Denizli halkının da iyi bildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kadın şirazesinden çıkmış. Ben Denizli'ye de gittim. Orada böyle bir ifade kullanıp kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim biliyorlar. Hani bunlar birbirleriyle ortak oldular ya bir yerden kapacak. Şimdi zaten Bay Kemal yalancı. Bu da ondan yalanı iyi kaptı ve o ne diyorsa o da onu söylüyor” dedi.

“İstikametini kaybetti”

Akşener tarafından iyi bilindiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’in istikametini kaybettiğini, genel başkanlıktan ayrılık tekrar geri geldiğini, kendisinin Deniz halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmediğini, “Batıda da AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz” dediklerini, Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge olmadığını, Akşener’in bunu kabul etmemesi gerektiğini söyledi.

Yerli İHA açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan; AK Parti iktidara geldiğinde savunma sanayinin yüzde 20 yerli, yüzde 80 de ithal olduğunu, şu anda savunma sanayindeki yerli ürünlerin oranının yüzde 65-70'i bulduğunu, bunun Türkiye’yi teknoloji olarak daha güçlü bir konuma taşıdığını, İsrail'den alınan HERON'lar bozulduğunda yapılamadığını, şu an daha büyüklerinin yapıldığını, birkaç ay içinde onların da devreye gireceğini belirtti.

“Bay Kemal bundan rahatsız”

Yerli İHA’ların işaretlenen yerleri anında vurduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama Bay Kemal bundan rahatsız. Niçin oralara gidiliyor diyor. Bay Kemal bundan rahatsızsa başka kim rahatsız HDP de rahatsız bugünkü konuşmasına bakılırsa Meral hanım da rahatsız. Biz partimizi kurarken belli yerlere geldi ondan sonra Afyon'da ortadan kayboldu. Böyle birisi bu. Bunları herkesin tanıması lazım. Gelecek inşallah çok daha iyi olacak” dedi.