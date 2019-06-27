Erdoğan: Batılı ülkeler yüksek duvarlar arkasına saklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeliler için "Hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümüzü açtık ve birilerine rağmen bunu yaptık" dedi.

Güncellenme 27 Haziran 2019 15:20

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde gerçekleştirilen törende önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya gündemini yorumlayan Erdoğan, Avrupa'nın mültecilere karşı gerekli yardımları yapmadığına dikkat çekti.

Ülkede 8 yıldır iç savaşın olduğunu ve bu yüzden Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon mülteci geldiğini hatırlatan Erdoğan, Avrupa'nın yüksek duvarların arkasına saklanmasına rağmen Türkiye'nin 37 milyar dolarlık harcama yaptığını söyledi.

“Hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı açtık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Ülkemiz güney komşusu Suriye'de 8 yıldır süren bir iç savaşla, batısında düzensiz göçle, doğusunda istikrarsızlıkla mücadele ediyor. Afganistan'dan İran'a, Kuzey Afrika'dan Yemen ve Libya'ya uzanan kriz kuşağında yer alıyoruz. Hem coğrafi konumumuz hem de tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımız sebebiyle bu kriz kuşağında yaşanan her hadiseyle ilgilenmek mecburiyetinde kalıyoruz. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki tüm krizlerde demokrasinin, özgürlüklerin, adaletin ve hakkın yanında yer aldık. Sınırlarımıza dayanan az önce de ifade edildi, 3,6 milyonu aşkın Suriyeli, bunun dışında Iraklıları, Afganları da kattığımız zaman 4 milyona ulaşıyor. Hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümüzü açtık ve birilerine rağmen bunu yaptık.

BM hesaplamalarına göre bugüne kadar Suriyeli mülteciler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık.

“Batılı komşularımız yüksek duvarlar arkasına saklandı”

Türkiye'ye gelen desteğin ortalama 2 milyar avro olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu süreçte ne yazık ki pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi" diye konuştu.