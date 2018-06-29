Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Bahçeli, sistem oturana kadar Erdoğan'a koşulsuz destek verecek.

Güncellenme 29 Haziran 2018 10:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kurulacak yeni kabine ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Peki Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı, hangi konular görüşüldü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Nasıl yürüyeceğiz?" sorusu ile nabız yokladığı; Bahçeli'nin ise “Ülkeyi yönetme sorumluluğu sizde. Siz belirleyin, biz uyarız” ifadeleri ile uyumlu olduğunu gösterdiği iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre, MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni sistemin kurulabilmesi için her türlü desteği vereceği ifade edildi.

OHAL ve bedelli askerlik konuları

24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bir araya geldiği toplantıdan yeni detaylar ortaya çıktı. 40 dakika süren görüşmede, OHAL'in kaldırılması ve bedelli askerlik konularındaki görüş ayrılıkları giderildi. Bu konular hakkında yeni bir çalışma yapılması konusunda mutabık kalındı.

Ortak bir komisyon kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam ve eksiksiz olarak hayata geçirmek için ortak bir hukuki altyapı tesisi için iki partiden oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi. Meclis’ten alınan yetki kanunu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin edip görevine başlayacağı 9 Temmuz’a kadar bu hukuki ve teknik altyapı düzenlemelerinin yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

MHP’den koşulsuz destek

İddiaya göre, cumhurbaşkanı kabinesi konusunda bir görüşme olmazken, yeni sistemin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için AK Parti ve MHP'nin birlikte hareket edeceği belirtildi. Bahçeli bu süreçte koşulsuz olarak her türlü desteği vereceğini söyledi. MHP'nin bu konuda herhangi bir pazarlık veya koşulu olmadı. Meclis başkanı hakkında bir talepte bulunmayan Bahçeli, bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirine bıraktı. MHP’de ise "En yüksek oyu AK Parti aldığı için doğal olarak Meclis Başkanı’nın da AK Parti’den olması gerekir. Aday gösterebiliriz ama göstermeme ihtimali de var. Bu konuda da AK Parti’ye destek vereceğiz" görüşü hâkim.

Bahçeli’den açık çek

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Nasıl yürüyeceğiz?” sorusuna yanıt arayıp nabız yokladığı; Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanı’nın takdiri. Ülkeyi yönetme sorumluluğu sizde. Siz belirleyin, biz uyarız” yaklaşımını sergilediği belirtildi.