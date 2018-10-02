Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde gündem neydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Meclis Başkanı Yıldırım'ın davetinde ne konuştu? Hürriyet yazarı Selvi bir bir anlattı.

Güncellenme 02 Ekim 2018 10:46

"Liderlerin çay sohbetinde ne konuşuldu?" başlıklı bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, TBMM’nin açılış töreni sonrası Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın daveti üzerine bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında geçen diyaloğu aktardı.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin uzaktan duyulmayacak şekilde kısık sesle konuştuklarını iddia etti.

Yıldırım ile Meclis düzenlemesi konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanına Meclis Başkanı Yıldırım’ın diğer tarafına ise MHP lideri Bahçeli’nin oturduğunu belirten Selvi, burada Binali Yıldırım ile Erdoğan’ın bir süre Meclis'te yapılan düzenlemeleri konuştuklarını, başbakanlık kaldırılınca başbakanın Meclis'teki makamının cumhurbaşkanına tahsis edildiğini ifade etti.

Kısık sesle konuşuldu

Erdoğan ile Bahçeli arasında biraz uzakta olanların duyamayacağı şekilde kısık sesli konuşmalar cereyan ettiğine değinen Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis'ten ayrılırken ‘cumhur ittifakı' için Bahçeli ile bir araya geleceklerini ifade ettiğini iddia etti.

Görüşmede randevulaştılar

Bahçeli'nin ‘cumhur ittifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesi ve af teklifinden sonra iki lider ilk kez dün Meclis Başkanı'nın davetinde bir araya geldiğini hatırlatan Selvi, “Orada en kısa sürede görüşmek üzere randevulaştılar” dedi.

Cumhur ittifakı devam edecek ama…

Selvi, böylece yerel seçimde ‘cumhur ittifakı'nın devam etmesi yönünde ilk adımın atılmış olduğunu, ‘cumhur ittifakı'nın yeni bir formatla yerel seçimde de devam edeceğini ifade etti.

İyi Partili isim dikkati çekti

Liderlerin buluşmasında dikkati çeken ismin İyi Parti Grup Başkanı Ahat Andican olduğunu belirten Selvi, “Meclis Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ahat Andican’ı takdim edince Erdoğan, “Biliyorum, biliyorum” diye karşılık veriyor. Merhabalaşıp tokalaşıyorlar, karşılıklı olarak “Nasılsınız?” diyerek hal hatır soruyorlar” ifadelerini kullandı.

Bahçeli ile İyi Partili’nin yakın teması

Burada Bahçeli’nin de Ahat Andican’la tokalaştığını aktaran Selvi, bu sırada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın “Eylül ayı verileri açıklandı. İhracatta artış, ithalatta ise azalma var” diye bilgi verdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gayet iyi” diye karşılık verdiğini, “Almanya’dan bazı firmaların Türkiye’ye yatırım yapmak istiyor” diye konuştuklarını belirtti.

Ekonominden umutlular

Selvi yazısını şu sözlerle devam ettirdi: “Siemens’in ismini veriyor. Sohbet ekonomi üzerine gelişiyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ağırlığını ekonomi oluşturdu. Erdoğan, ekonomiyle ilgili umutlu ve kararlı konuştu. Uzun sözün kısası, tünelin ucunda ışığın göründüğünü söyledi.”