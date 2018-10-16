Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! Peki ittifak olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki ittifak görüşmesi sona erdi.

Güncellenme 16 Ekim 2018 17:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bir araya geldi. Saat 16.00’da başlayan kabul yaklaşık 40 dakika sürdü.

Hangi konular gündeme geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde izleyeceği yol ve af konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu.

AK Parti ve MHP’den 2’şer isim görüşme yaptı

Yerel seçimlere dair aday belirleme çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da AK Parti ve MHP arasındaki görüşme trafiği hızlandı. Geçen hafta AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz bira araya gelmişti.

Ortak çalışma yürütülüyor

Bir araya gelen dört isim arasındaki görüşmede, Cumhur İttifakı’nın ruhunun yerel seçime de aktarılması konusunda görüş birliğine varıldı. Komisyon üyelerince belirlenen başlıklar konusunda çalışma yapılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi.