Erdoğan-Bahçeli görüşmesi için devreye giren isim kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya gelmesi için bir iş insanının devreye girdiği iddia edildi.

Güncellenme 21 Kasım 2018 10:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek. İki lideri tekrar bir araya getiren sebep ne? Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bu görüşme için bir iş insanının devreye girdiğini yazdı.

Erdoğan ve Bahçeli’yi bir araya kim getirdi?

23 Ekim'de iki liderin de yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı duyurduğunu hatırlatan Selvi, 21 Kasım'da Erdoğan ile Bahçeli'yi bir araya getirenin sadece seçim hesabı olmadığını, arka kapı diplomasisi de yürütüldüğünü, bu süre zarfında önemli bir iş adamının devreye girip iki parti arasında mekik diplomasisi yürüttüğünün iddia edildiğini yazdı.

Kabine revizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Böyle dönemler imtihan dönemleridir, imtihanı verenler milletimizin gönlünde yerini alacak, veremeyenler nöbeti devredecek" sözlerini hatırlatan Selvi, Erdoğan’ın bu sözleri belediye başkanları için söylediğini, ama yerel seçimlerden sonra da benzer bir cümleyi kabine üyeleri için de kurabileceğini, yerel seçimlerden sonra küçük çaplı bir kabine değişikliğinin konuşulduğunu ifade etti.