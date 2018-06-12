Erdoğan, anket sorusunu bu sözlerle cevapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük kamuoyu araştırmasının milletin sandıkta vereceği karar olduğunu söyledi.

Güncellenme 12 Haziran 2018 10:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sorulan "Son 12 kala da önünüze anketler gelmeye devam ediyordur. Birinci turda bu iş biter mi, yoksa ikinci tura kalır mı? Kamuoyu anketleri nedir?" sorusuna, "En büyük kamuoyu araştırmasının sandığın konulduğu gün, milletin orada vereceği karar" sözleri ile cevap verdi

İlk turda bu işi bitiririz

Önceden 'şu kadar şöyle olur, böyle olur' gibi şeyler konuşmayı isabetli bulmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanlarda bir büyük teveccühün olduğunu gördüğünü, bu teveccühle millet işi ikinci tura bırakmadan kararını vereceğini, bunu deneyimlerine dayanarak söylediğini belirtti.

Diğer adaylar ülke yönetemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin 11,5 yılını Başbakanlıkta geçirdiğini, ardından 3,5-4 yılını Cumhurbaşkanlığında geçirdiğini diğer adayların ise bu işlerle yakından, uzaktan alakası olmadığını, meydanlarda sık sık sorduğunu, dükkanın bile çırağa emanet edilmediğini, bu işlerin deneme yanılma yöntemi ile olmayacağını söyledi.

Türkiye yeni bir sürece giriyor

Türkiye'nin artık yeni bir sürece ivme yakalayarak girdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk çeyrekte Türkiye'nin 7,4'ü yakaladığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda esnafa yalan söylediğini, Kılıçdaroğlu'nun esnafa, 'bu 7,4 sizin cebinize yansıdı mı?' diye sorduğunu, bunun aczin ifadesi olduğunu ifade etti.

Bu yatırımları neyle yapacaksınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi olayı böyle değerlendirdiğiniz zaman adama sorarlar, bu ülkede yapılan bütün yatırımlar hangi kaynaktan geliyor? Eğer büyümesi olmayan bir ülke olsak siz bu yatırımları yapabilir misiniz? Küçülen bir ülke olsak bu yatırımları yapabilir misiniz? Bunca fakir, fukaraya, garip gurebaya destekler veriliyor, çiftçiye destekler veriliyor. Bu yatırımları neyle yapacaksınız? Hayvancılıkla uğraşanlara bunca destekler veriliyor. Bunları neyle yapacaksınız? Eğer büyüme potansiyeliniz olmasa bunu yapamazsınız" dedi.