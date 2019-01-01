Erdoğan: Ankara'nın 3 ilçesinde MHP aday çıkaracak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın 25 ilçesinden 3'ünün Cumhur İttifakı'nın gereği olarak MHP'ye verildiğini söyledi.

Güncellenme 01 Ocak 2019 16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın 25 ilçesinin 3’ünün Cumhur İttifakı gereği MHP’nin olduğunu söyledi.

Ankara tecrübeli bir isme emanet

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Cumhur İttifakı'nı başkent Ankara’da “illet ittifakına” karşı muzaffer kılacaklarını, başkente yakışır bir belediye başkan adayı belirlediklerini, bu kişinin 5 dönem Kayseri Büyükşehiri yönettiğini, daha sonra da Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış bir milletvekili olduğunu, hayatı bugüne kadar şehircilik, çevrecilik ve belediyecilikle geçmiş birini başkan adayı yaptıklarını, özellikle kadınların kapı kapı dolaşması gerektiğini, kalenin içeriden fethedildiğini, kadınların bu işte kararlı olması durumunda bu kalenin düşeceğini söyledi.

“Devletimize illetleri dokundurtmayacağız”

Seçimlere 3 ay kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’un tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediğini belirtti.

“Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimize illetleri dokundurtmayacağız. Bu devletimizi daha güçlü kılacağız. Başkentimizi daha güzel yapacağız. Bunu ancak iktidarla uyum içerisinde olan bir belediye gerçekleştirir. Onun için de bu yolda bunu başaracağız" dedi.

Dışardaki kalabalığı salona davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisi de tanıtım toplantısı için salona geçti.