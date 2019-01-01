Erdoğan açıkladı! İşte Cumhur İttifakı'nın Ankara adayları

Türkiye'yi ve milleti hizmete kavuşturmak için gece gündüze çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, Ankara'nın adaylarını açıkladı.

Güncellenme 01 Ocak 2019 16:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; milletin gözünden düşenin kendi nezdinde de kıymeti olmayacağını, AK Partililerin gayretle çalışacağına inandığını söyledi.

Eğitimde kaliteyi yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefin eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek olduğunu, çocukların gönüllerini doyuracak talim terbiye sistemi kurmak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’n in terörle mücadeleye devam ettiğini, PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ gibi karanlık güçlerden beslenen ne kadar örgüt varsa kafalarının ezildiğini dile getirdi.

Ülke ve milleti hizmetlere kavuşturmak için çalışırken en çok engeli ana muhalefet partisinden gördüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi ve milletimizi hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışırken en çok saldırıya kimden maruz kaldık, en çok engeli kimden gördük biliyor musunuz? Evet, anamuhalefet partisi. Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi, cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Bak şu anda, senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan anamuhalefet başkanı bulabilirsiniz. Senden başka yok. Meşru değilsin. Bir an önce git de şu CHP'nin tabanı rahatlasın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları başkent Ankara’nın adaylarını açıkladı:

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal