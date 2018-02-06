Erdoğan açıkladı! ABD'ye hukuki yaptırım uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine silah veren ABD'ye hukuki yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Güncellenme 06 Şubat 2018 14:05

AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. ABD'nin terör örgütlerine verdiği silahlarla ilgili koınuşan Erdoğan, "Türkiye ulusal ve uluslararası hukuk açısından gerekli adımları atacak" dedi.

Münbiç'e yapılması planlanan operasyon hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin PKK'ya silah vermesini sert bir dille eleştirdi.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan, ABD'nin PKK'ya silah vermesi konusunda Türkiye'nin hukuki açından da adım atacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Bize düşen hak arama mücadelesini yapmaktır zaten ulusal ve uluslararası alanda suç teşkil ediyor. Her iki alanda adım atılacak arkadaşlarımız incelemelerini yapıyor" dedi.