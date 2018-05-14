Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararını bu sözlerle eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 13:11

Chatnam House'ta programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu Tel Aviv'den taşınan büyükelçiliğin bugün Kudüs'te açılmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk rolünü kaybettiğini, taşıma kararının talihsizlik olduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

"Dünyanın çivisi çıkmış"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shakespeare bugün hayatta olsa ve Hamlet isimli eserini yeniden yazsa, Prens Hamlet'e yine "Dünyanın çivisi çıkmış" dedirteceğini, Filistin'de sadece son birkaç haftada yaklaşık 50 kişinin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü, evlerine geri dönmekten başka talebi olmayan 1000 civarı insanı vurulduğunu görüp başka bir şey söylemenin mümkün olmadığını, Afrika'da günde 1 doların altında para kazanıp, ailesini doyurmaya çalışan bir babanın da aynı şeyi söyleyeceğini belirtti.

“DEAŞ'la en etkin mücadeleyi Türkiye yapıyor”

Bu sorunların çözümüne öncülük etmekle sorumlu uluslararası toplumun terörizmle mücadelede bile ortak paydada buluşmayı başaramadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de yaşadığı sıkıntının da bu olduğunu, DEAŞ'la en etkin mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını, bu örgüte Fırat Kalkanı'yla en büyük darbeyi Türkiye'nin vurduğunu söyledi.

Suriyeliler evine nasıl döner?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin karşısında başka bir terör örgütü daha olduğunu, terör koridoru oluşturmaya çalışan YPG/PYD'nin yanında Türkiye'nin müttefiklerinin çıktığını, Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda en samimi ülke olduğunu, 3.5 milyon Suriyelinin evlerine dönebilmesinin yolunun bu ülkenin tekrar güvenli hale gelmesinden geçtiğini belirtti.

Kobani'nin YPG/PYD terör örgütlerinin kontrolünde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, ismi üzerinden Ayn El Arab'ın bir Kürt bölgesi olmadığını, bu bölgenin halkının Şanlıurfa'da yaşadığını, meselenin Kürt meselesi olmadığını, terör meselesi olduğunu söyledi.

FETÖ konusu

Erdoğan, "İngiltere dahil tüm ülkelerden FETÖ'ye karşı adım atmalarını ve sınırları içindeki örgüt mensuplarının ülkemize iadelerini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“ABD'nin Kudüs kararını çok çok talihsiz buluyoruz”

Biz 1967 sınırları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede sorunun çözümü olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin Kudüs kararını çok çok talihsiz buluyoruz. ABD, çözümün değil sorunun bir parçası olarak arabulucu rolünü tamamen kaybetmiştir. Bu atılan adımın bölgeyi karıştırmak için adeta bir fitil ateşlemesi olduğunu hatırlatmak isterim.

“Türkiye'nin Avrupa ile bağları tarihidir”

Türkiye'nin Avrupa ile bağları tarihidir. AB'ye tam üyelik her şeye rağmen stratejik hedefimiz olmayı sürdürüyor. Ancak teknik bir konu olan üyelik süreci siyasileştirilmiştir.

Kıbrıs meselesine değinmek istiyorum. KKTC, yarım asırdır sorunun çözümü için çaba harcamıştır. Rum tarafı Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam ederse, bölgedeki güvenlik ve istikrar sürekli tehlikede olacaktır. Bunu açıkça söylüyorum.

Afganistan'daki güvenlik durumu kırılganlığını sürdürüyor. NATO'nun Afganistan'daki görevinde yer almaya devam edeceğiz.

"Demokrasiden geri adım atmadık"

Türkiye 24 Haziran'da seçimlere geri gidiyor. 16 yılda vesayetten, darbeye kadar maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen, demokrasiden geri adım atmadık. Türkiye tarihinin en büyük reformlarını bizim zamanımızda gerçekleştirdi. Bundan sonra da bunu sürdüreceğiz.