Beştepe'de şehit yakınlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız" dedi.

Güncellenme 15 Temmuz 2018 14:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

"Durmak yok, yola devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke ve bölgemizde yaşananlardan çıkardığımız derslerle kendimize daha aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışacağız. Şunu unutmayın bu FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz" dedi.

"Bu anlayışın tarihimizde pek çok örneği mevcuttur"

"Yaşadıklarımızdan bret almak, aynı hataları tekrarlamamanın en başta gelen şartıdır" diyen Erdoğan, "Esasen bizim milletimizin karakterinde bu vardır. Bakınız size 15 Temmuz'da yaşanmış küçük bir hadiseyi aktarayım. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin mahiyeti anlaşıldığında, Adana'nın kuzeyindeki yörük köylerinden birisindeki yörük kardeşlerimiz Ankara'daki bir hemşerilerini arıyorlar. Diyorlar ki, 'Gavur Ankara'yı bombalıyormuş, dayanın geliyoruz.' Milletimiz o hayran kalınası irfanıyla darbe girişiminin gerisindeki silueti keşfetmiş, hemen tavrını almıştır. Bu anlayışın tarihimizde pek çok örneği mevcuttur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Cephedeki oğluna mektup yazan baba; 'Oğlum ya gazi olup avdet, ya şehit olup dahili cennet ol' diyerek milletimizin Çanakkale'deki mücadeleye bakışını ifade etmiştir. Kurtuluş Savaşımız'da evladını koruyan örtüyü bozulmasın diye top mermisinin üzerine örten Şerife bacının mesajı da buydu.

Geçtiğimiz yıl Şenoba'da helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Aydoğan Paşamız, hatırlayın ne diyordu? '90 kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz. Nasır tutmuş ayaklarla yürüyorduk kaygusuz. Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara. Uzaklarım yakınlaştı, inancımla davamla.' Evet, biz ülke ve millet olarak bu mücadeleyi hep inancımızla, davamızla yürüttük. 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği kahramanlığın sırrını keşfetmek isteyen bu büyük mücadeleye bakmalıdır. Milletimizin istiklali ve istikbali uğrunda verdiği mücadelenin büyüklüğü zaman geçtikte daha iyi anlaşılacaktır.

"15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız"

Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ı, bir beyliğin bir dünya devleti haline gelmesinin temellerini atan Ertuğrul Gazi'yi, Osmangazi'yi, çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, en kritik zamanda Osmanlı'yı ayakta tutan Sultan Abdülhamit'i, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i, demokrasi tarihimizin sembol ismi şehit başbakan Adnan Menderes'i rahmetle yad ediyorsak, bugünün kahramanlarının ismi de aynı şekilde tarihe altın harflerle yazılacaktır. 15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız.

Biz şehitlerimizin kanları, gazilerimizin fedakarlığı ve bu yola baş koymuş milyonların mücadelesi uğruna kazandıklarımızı, masada tehlikeye atmamakta kararlıyız. AB'den NATO'ya kadar tüm uluslararası kuruluşlarla ilişkilerimizi bu anlayışla yürütüyoruz. Rusya, Çin, Afrika, Asya gibi tüm coğrafyalarda dünyanın yükselen güçleriyle mümkün olan en geniş işbirliği zeminini kurmaya çalışıyoruz. Mecburiyet değil, karşılıklı fayda temelinde bize doğru atılan her adıma fazlasıyla karşılık veriyoruz.

Dünyada ülkemizdeki kadar çok sığınmacıya ev sahipliği yapıp da bu kadar az sorunla karşılaşan başka bir ülke yoktur. Avrupa'da neredeyse yönetimlerin devrilmesine ırkçılığın hortlamasına yol açtığına şahit olduk. Biz elimizdeki paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dünyada mağdurlara birinci sırada en fazla desteği veren kim biliyor musunuz? Türkiye.