Erdal Tosun davasında karar çıktı!

Ünlü komedyen ve tiyatro oyuncusu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne sebep olan Nihat Şaki'nin cezası belli oldu.

Güncellenme 13 Şubat 2018 13:03

Ünlü tiyatro sanatçısı Erdal Tosun 29 Kasım 2016'da sabah saatlerinde diyalize gitmek için çıktığı evinden karşı yönden gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Olay gerçekleştikten sonra yapılan incelemelerde Nihat Şaki suçlu bulunurken, yol ve Erdal Tosun'da herhangi bir kusur bulunmamıştı.

Tosun'un aracına çarparak ölümüne sebep olan ve hakkında dava açılan Nihat Şaki, yargılanmasına bugün devam edildi. İstanbul 51’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık son savunmasını yaptı. Duruşmada konuşan Şaki, suçu isteyerek işlemediğini, bilinçli olarak kaza yapmadığını, belediye işçisi olarak çalıştığını, iş saatine yetişmek için bu olayın gerçekleştiğini, Tosun'un hayranlarından biri olduğunu ve çok üzgün olduğunu söyleyerek beraatini istedi.

Şaki'nin yaptığı savunmanın ardından kararı açıklayan mahkeme, Erdal Tosun'un ölümüne sebep olduğu için sanığı "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.