Erdal Özyağcılar, o dine inanıyormuş!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Erdal Özyağcılar, Şaman olduğunu belirterek ilk dizi macerası Bizimkiler hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 16 Şubat 2019 16:03

Türk sinemasının emektar oyuncusu Erdal Özyağcılar, 1989’da yayınlanmaya başlayan Bizimkiler dizisinin kendisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu ve oynadığı ilk dizi olduğunu söyledi.

Bizimkiler macerasına nasıl başladı?

Müjde Ar, Şener Şen, Uğur Yücel’in rol aldığı 'Arabesk' filminde Uğur Yücel’in rolünün kendisine yazıldığını anlatan Özyağcılar, 'Ben oynayacağım' dediğini, o günlerde Güner Namlı’nın 'Bizimkiler' dizisini yaptığını söylediğini, üç kişi düşündüklerini söylediğini, bunlardan birinin Macit Koper, birinin kendisi, diğerinin de Şener Şen olduğunu, bu teklife “tamam” dediğini aktardı.

O isimler de teklif gitmiş

Şener Şen’in 'Arabesk' filminde oynadığını dile getiren Özyağcılar, 'O zaman Macit ile konuşacağız' dediklerini, sonra da kendisine ısrar ettiklerini, 'Bizimkiler’deki 'Şükrü' rolüne ya da 'Arabesk' filmine 'tamam' diyeceği konuma geldiğini, çok düşündüğünü, eşi Güzin'le de konuştuklarını, dizinin daha yeni başladığını, o dönemde çok fazla dizi de olmadığını, bu neden daha hayırlı olabilir diye diziyi tercih ettiğini belirtti.

Özyağcılar, bu tercihinden dolayı pişmanlık yaşamadığını, gelen rolleri iyice düşündüğünü, asla bir pişmanlığı olmayacağını söyledi.

“Ben Şamanım”

Kendisinin Şaman olduğunu belirten Erdal Özyağcılar, “9-10 yaşlarındayken bir bayram günü, ben hızla kendimi tırabzanlardan aşağı attım. Çenemin üstüne düştüm. Komaya girmişim. 2 gün hiç uyanmadım, ateşler içinde yandım...

Her akşam yatağımdan balonla yükseliyordum, çatı açılıyordu, gökyüzüne çıkıyordum. Bir yerlere gittim. Hatta o Şamanizm kitaplarını okuduğumda ‘Hepsini ben yaşadım bunların’ dedim. O şaman olayı ya böyle bir olaydan sonra ya da ölüme yakınken olurmuş” ifadelerini kullandı.