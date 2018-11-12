Erdal Beşikçioğlu: Hepimiz aynı gemideyiz!

Erdal Beşikçioğlu, bu ülkede herkesin aynı gemide olduğunu, ekonomik saldırı döneminde parasını TL'de tuttuğunu söyledi.

Güncellenme 12 Kasım 2018 11:58

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun Sabah gazetesine verdiği röportaj sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Herkes aynı gemide

Türkiye’nin hep daha iyi olmasını istediğini belirten Erdal Beşikçioğlu, bu ülkede herkesin aynı gemide olduğunu, öncelikle bunun fark edilmesi gerektiğini, rotanın nereye çevrileceğine birlikte karar verileceğini söyledi.

Türk lirasını bankadan çekmemiş

Erdal Beşikçioğlu, dolar yükseldiği dönemde kendisinin de bankada Türk lirası parasının olduğunu, parasını Türk lirasında tutmaya devam ettiğini, parasını dolara çevirmediğini, çevirmeyi bile düşünmediğini, her zaman Türkiye’nin daha iyi olmasını istediklerini, 'Aynı gemide değiliz' sözüne katılmadıklarını, herkesin aynı gemide olduğunu, öncelikle bunun fark edilmesi gerektiğini, bu nedenle rotanın ne tarafa çevrileceğinin hep birlikte karar verilmesi gerektiğini, birlik duygusunun kaybolmaması gerektiğini belirtti.

Başka Türkiye yok

Yöneticilere oy verip, vermemiş olmanın bir farkının olmadığını ifade eden Erdal Beşikçioğlu, Türkiye'nin çıkarlarını düşünmek ve korumak zorunda olduklarını, başka Türkiye olmadığını, başka gidecek yerin olmadığını, bu topraklar üzerinde herkesin birlikte yaşadığını ve yaşamaya da devam edeceğini söyledi.

Ne gerekirse yaparım

Beşikçioğlu, toplumsal birlikteliğin sanatla, sporla ve diyalog kanallarını açık tutarak daha da iyi bir noktaya getirileceğine inandığını, bir sanatçı olarak da bunun için ne gerekirse yapacağını belirtti.

Sözleri tepki çekti

Daha önce geniş bir kitle tarafından övülen ve sevilen Beşikçioğlu, bu sözler sonrası aynı kitle tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Beşikçioğlu, bu sözleri sonrası, "yalaka, koltuk sevdalısı, parasız mı kaldın" gibi sözlerle eleştirildi.