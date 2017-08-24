Ensest ilişki skandalında yeni gelişme: Bakanlık davaya müdahil olacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye'nin gündemine oturan davaya müdahil olmak için harekete geçti.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 16:49

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili gelişmeleri yakından izleyecek. Bakanlık, Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu'nun eşinin açtığı tazminat davasına müdahil olmak için harekete geçti.

Sunucu Murat Başoğlu'nun Bodrum'da teknede öpüşürken yakalandığı kadının yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu ortaya çıkmıştı. Habertürk TV'nin haberine göre, olayın kamuoyunda büyük tepkilere yol açmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da harekete geçerek, davada müdahil olmaya karar verdi.

Milliyet