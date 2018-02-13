MİT tırları davasından yargılanan CHP'li Enis Berberoğlu'nun cezası belli oldu.

Güncellenme 13 Şubat 2018 15:15

MİT tırları davasında yargılanan tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, 5 yıl, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırdı. Casusluk suçlarından beraat eden Berberoğlu, gizli belgeleri açıklamaktan mahkum edildi.

Durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a sızdırdığı iddiası ile yargılanan Berberoğlu, 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kamu güvenliği gerekçesi ile kapalı yapılan 2. duruşmaya Enis Berberoğlu kaldığı Maltepe Cezaevi'nden, SEGBİS ile bağlandı.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararı açıklayan ceza dairesi Enis Berberoğlu'na "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.