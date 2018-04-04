Engelli kızı için yapılan insanlık dışı yorumlara savaş açtı!

Natalie Weaver, 9 yaşındaki engelli kızına sosyal medyadan yapılan hakaretlere karşı savaş açtı.

Güncellenme 04 Nisan 2018 14:20

Bir engelli hakları savunucusu olan Natalie Weaver'ın 9 yaşındaki kızı Sophia, doğduğu andan bugüne kadar çok sayıda ameliyata girdi. Konuşma yetisi olamayan Sophia, ailesi ile iletişimi göz teması ve çıkardığı seslerle kuruyor. Fakat Sophia'nın fotoğraflarını internette gören çok sayıda insan hakaretler yağdırdı. Engelli çocuğun ölmesi gerektiğini ve hiç doğmaması gerektiğini söyleyenler oldu.

7/24 bakıma ihtiyacı var

Elleri ve ayakları deformasyonlarla doğan Sophia'ya bir yaşında gelişim bozukluğu rahatsızlığı olan Rett Sendromu teşhisi konuldu. Sophia'nın bugün 7/24 ailesinin bakımına ihtiyacı var.

22 ameliyat geçirmiş

Bir röportajda konuşan anne Natalie Weaver, çocuğunun bugüne kadar 22 ameliyat geçirdiğini, beslenme tüpüne ve kolostomi çantasına bağlı olduğunu söyledi.

Yorumlar nedeni ile üzgün

Kızının mükemmel olduğunu düşünen anne, sosyal medyadan Sophia için yapılan ağza alınmayacak yorumlar nedeni ile çok üzgün. Anne Natalie Weaver, acımasız tweet'ler karşısında kızını korumak için uğraşıyor.

İnsanları incitmek istemiyor

Artık yapılan hakaretlere alıştığını söyleyen anne, insanları incitmek istemediğini, bunun için elinden geleni yaptığını, kendisinden çocuğunu öldürmesini istediklerini ve onu sefaletten kurtarmasını istediklerini söyledi.

Hesapları şikayet etti

Anne Weaver, Rett sendromlu kızının fotoğrafını kullanarak kürtajı öven tweet'i şikayet etti. Hakaret içeren paylaşımların defalarca şikayet edilmesine rağmen hesabın hala kapanmadığını ve içeriğin kaldırılmadığı gören anne çok sinirlendi.

Sosyal medyada hareket başlattı

Bu yaşananlardan sonra sosyal medyada bir hareket başlatan anne, insanlara hakaret dolu tweet'i rapor etmelerini istedi. Hatta yerel bir haber merkezine hikayesini anlattı.

Twitter yetkilileri özür diledi

Bu olaydan sonra Twitter yetkilileri Natalie Weaver'dan özür diledi. Şikayet edilen tweetler silindi ve hesap kapatıldı. Twitter, artık engelli kişilere karşı kırıcı, tehditkar ve nefret içerikli söylemlerin de yasaklar arasına girdiği açıkladı.