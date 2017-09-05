Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamları açıklandı.

Güncellenme 05 Eylül 2017 10:10

Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 0,52, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,85 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,34 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 0,52, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,85 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,34 oldu.

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