Enes Kanter'in babasına hapis cezası

Kendisini FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu ilan eden Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in de örgütle irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 18 Haziran 2018 15:51

ABD'nin basketbol Ligi NBA'de oynayan Enes Kanter, FETÖ'yü destekleyen açıklamaları ile gündeme gelmiş soyadını Gülen olarak değiştireceğini açıklayarak FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını açıklamıştı. Babası Prof. Dr. Mehmet Kanter de oğlu Enes Kanter'i bu tutumu sebebiyle evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı. Tekirdağ'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Mehmet Kanter'in de FETÖ irtibatı tespit edilince, baba Kanter gözaltına alındı.

Mehmet Kanter de FETÖ ile irtibatlıymış

Soruşturma başlatılan Kanter hakkında iddianame hazırlandı ve dava açıldı. İddianamede Kanter'in FETÖ üyeliğine delil olarak belirtilen unsurlar da yer aldı. Buna göre Kanter'in FETÖ üyesi olduğu belirlenen 127 kişiyle telefon irtibatı tespit edildi. İddianamede bunlardan 54 tanesinin de Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi.

11 kişinin ifadesi yer aldı

İddianamede ayrıca Kanter'in FETÖ irtibatlarına dair 11 ayrı kişinin ifadesi de yer aldı. İfadelerde Kanter'in FETÖ'nün sohbet gruplarına dahil olduğu, çalıştığı üniversitenin Etik Kurulu'nda görev aldığı ve bu kurulun da FETÖ mensubu akademisyenlerin önünün açılmasında etkin olduğu suçlamaları yer alıyor.